Lone Frandsen, Løvskal Landevej 12, Løvskal

Klimaudfordringerne er et fælles globalt problem, som vi må klare i fællesskab. Debatten er ophedet, og der er mange usandheder i luften. Det er vigtigt, at der bliver arbejdet nuanceret, så det er den enkelte forurener, der er fokus på. Rensningsanlæggene i byerne bør udlede mindre forurening. Det bør der sættes mere fokus på. Alle de overløb, der sker ved megen nedbør, bør renses noget mere. Der bør være mere fokus på udledning af fosfor fra rensningsanlæg. Der skal være fokus på udvikling af køretøjer, der forurener noget mindre. Afgiften på el til opvarmning bør nedsættes drastisk, så det kan svare sig at bruge el i tyndtbefolkede områder. Som landmænd arbejder vi hele tiden med klima og biodiversitet.

Vi har lige investeret 400.000 kr i en ny såmaskine, der kan så direkte både gødning og korn og efterafgrøder. Vi har en del enge, som vi anvender til høslæt. Det har været en stor hjælp til andre landmænd, der har kunnet få foder fra engene i den tørre sommer sidste år. Uden engene ville der have være et meget stort underskud af foder sidste år.

Harer, Viber og storke er afhængig af, at engene bliver slået, så at de taler om at lade engene vokse til, hjælper ikke de arter, som i Danmark er truet. Jeg vil vove den påstand, at det er de alt for våde ådale på grund af kommunernes manglende vedligehold af åerne, der er skyld i viberne, og storkenes tilbagegang i Danmark.

Hvorfor er ferier med fly uden kontrol. Vi kunne jo starte med at sige en flyrejse ferie om året. Og så forsøge at lave fly, der bruger vedvarende energi hvis muligt. Altså forskning. Verden skal have mad, så det med at dansk landbrug kun må være for danskerne, det er ikke vejen frem. Vi er et godt eksempel for mange andre lande. Vi har altid været et landbrugsland, og det vil det være klogt at passe på. Det er det, vi lever af.