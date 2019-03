Hvad sker der med byerne, når butikkerne er væk?

Handelsbyer: Vi holder fast i en nostalgisk drøm om, at vi kan give provinsbyerne kunstigt åndedræt og genoplive dem som pulserende handelsbyer. I stedet burde vi hellere forsøge at finde gode svar på, hvad en levende by er, når den ikke længere er en by, som vi tænker en by skal være.

I Nyborg har vi det seneste år arbejdet med at udvikle en strategisk plan for byen. Nyborg ligner på mange måder mange andre mellemstore byer i Danmark, hvor der bliver stadigt længere mellem traditionelle butikker i bymidten.

Der er mange gode takter i planen, men selvfølgelig ingen garantier for, at vi kommer i mål med det, der er intentionen; nemlig at styrke Nyborg by som et handels- og oplevelsescentrum på Fyn. Det er ambitiøst, særligt fordi man uden at overdrive kunne sige, at vi slås mod vejrmøller.

Hvis man dykker ned i erfaringer fra andre lande og de seneste analyser, er der ikke meget optimisme at hente. I Sverige udviklede man ret konsekvent butiksområder uden for bymidterne op gennem 90'erne. Resultat: Døde bymidter.

I Danmark har planloven sikret, at vi kun i begrænset omfang har kunne etablere butiksområder uden for bymidterne. Resultat: Døende bymidter. Samtidig viser den seneste analyse fra Institut for Center-Planlægning, at Svendborg og Odense om bare 10 år vil være de eneste handelsbyer tilbage på Fyn.

Problemet er, at vi langt henad vejen forsøger at løse udfordringen med hensygnende bymidter ved at hælde gammel vin på nye flasker. Vores drøm er at genskabe byen, som den så ud for 30 år siden. Dengang enhver provinsby med respekt for sig selv havde både en slagter, en ostehandler og en skomager - dengang vi var langt mindre mobile end vi er i dag, og dengang internettet var noget, man skulle sidde ved et skrivebord for at få adgang til.

Og netop internethandlen er den kæmpestore uhåndterlige elefant i rummet. For når vi ser på udviklingen i nethandlen, er det sådan set lige meget, om vi vælger den ene eller den anden løsning lokalt. Lige om lidt kommer Amazon, og så vil butikker, store og små, i bymidter og udenfor, være udfordret i en grad, som end ikke en ambitiøs strategisk plan nogensinde kan løse. De udfordringer, de største internetbutikker giver anledning til, kan vi på ingen måde løse lokalt - ja, ej heller nationalt.

Og det rejser nogle ret presserende spørgsmål. For hvad er en levende by, når det ikke længere er butikkerne, der skaber liv? Hvad er en by, når alt det, vi kender og længes efter, ikke længere er en del af byen. Med andre ord: Hvad er en by, når den ikke længere er en by, sådan som vi tænker en by skal være.

I de største danske byer ser vi en tendens til, at kaffebarer, cafeer og restauranter tager over der, hvor detailbutikkerne giver op. Men i provinsbyer som Nyborg vil mit bud være, at også det behov er til at overse - i hvert fald uden for den traditionelle turistsæson.

Mange ser forventningsfuldt til kommunen - og politikerne, men vi kan naturligvis ikke kan drive en by for kommunale kroner alene. Vi kan ikke holde hånden under detailbutikker, der har åndenød, og vi kan ikke fylde tomme butikslokaler med aktiviteter.

Politisk kan vi sikre, at byen tager sig pæn og indbydende ud, så der er optimale rammer for, at byen kan udvikle sig, men livet i byen skal komme fra os alle sammen. Det er ikke en opgave, kommunen eller handelsstandsforeningen kan løse hver for sig eller i fællesskab alene.

Vi er nødt til at invitere alle gode kræfter ind i diskussionen - og vi er nødt til at være modige og overdrage byen til alle byens borgere og lade livet udvikle sig derfra. Og hvad vil det overhovedet sige? Også det svar vejrer i vinden.

Men hvis vi vil fastholde vores byer som relevante og levende samlingspunkter, er vi nødt til at forlade vores nostalgiske drøm om, hvad der skaber en by. Lad os i stedet begynde at forestille os, hvad en by også kan være i en ny og uforudsigelig tid.