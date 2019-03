Vi skal teambuilde vi skal networke vi skal breakdance vi skal nedsætte task force vi skal være fucking cool vi skal være nice vi skal bridges-walke vi skal have green city vi være firstmover vi skal battle vi skal udsættes for human resources vi skal understanding hinanden vi skal take a bid of a cake vi skal timeshare vi skal betale vores tax vi skal og vi skal vi skal shut up vi skal time-manager vi skal være acountmanager vi skal have kompetencers inden for: SAP, API, SQL, Office, Dynamics AX, ERP, SharePoint og CRM vi skal have event vi skal visit mig her og visit mig der vi skal til sidst Rest in Peace - RIP.

Hvad skal vi med alle de invasive ord i det danske sprog?

Skrev H.C. Andersen ikke i 1850: "Du danske sprog du er min moders stemme?" Keep cool your old fool.

Lad mig, førend sangen ryger ud Højskolesangbogen, citerer første vers af Edvard Lembckes sang: "Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang; Hvormed skal jeg ligne og prise det i sang? En højbåren jomfru, en ædel konge brud. Og hun er er så ung, og så yndig ser hun ud."