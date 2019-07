Hvad laver de i PostNord?

Læserbrev: Tillykke til Bente Larsen, Ejby - Du fik dit fødselsdagsbrev.

Jeg foretog lidt hurtig matematisk udregning således: Dit brev var måske ikke så stort - det tog 15 dage. Dit lange julebrev, har måske været for langt - det er ikke kommet endnu - der er lang leveringstid - venter du stadig på, at det dukker op?

Vores datter har en stor og tung pakke liggende i Fordelingcenter i Taulov. Det ser sort ud med den. Pakken er stemplet ind 09.04 klokken 22.48 - vi ventede - nej ingen pakke. Den blev igen stemplet samme sted 29.05. klokken 23.44 den er stadig undervejs - det viser PostNords søde lille billede på Track & Trace.

Passer PostNord mon godt på den eller hvad?

Hvis nogen skulle have lyst til at se fænomenet, så har pakken nr. 02655035703496 - så let er det at følge sin pakke undervejs hos PostNord.

Hvad lærer man heraf - brug aldrig PostNord, hvor der findes alternativ.