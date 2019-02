Peer Locher, Thurøgade 44, 1.sal, Odense C

Fordelen ved at fortsætte med den nuværende syvtrinsskala er, at den er internationalt kompatibel med andre landes karakterskalaer. Ulempen ved syvtrinsskalaen er, at det er blevet alt for nemt at opnå topkarakterer - læs: ingen belønning for den ekstraordinære indsats. Fordelen ved en ny skala er, at den muligvis kan gøres mere retfærdig. En af ulemperne ved en ny skala er, at den muligvis ikke er kompatibelt internationalt. En anden ulempe, som jeg endnu ikke har set nævnt nogen steder, er, hvilke omkostninger der er forbundet ved at indføre en ny skala? Er der nogen, der har sat sig ned og tænkt over f.eks. hvor mange optagelsessystemer der skal omprogrammeres, og hvad det medfører af udgifter? Eller hvad det betyder for de hundredvis af medarbejdere på skoler, gymnasier og de videregående uddannelser, at der igen igen skal laves om på deres arbejdsrutiner?

Hvis man skulle gøre noget nyt i forhold til karaktergivningen, hvorfor så ikke tage skridtet fuldt ud og droppe karakterer helt og holdent. Fordelen her vil være, at man kan droppe de fleste eksamener, spare en masse tid, der så kan bruges på undervisning og mindske stresspåvirkning af ansatte og elever. I stedet kan lærere og tutorer lave udtalelser om, hvordan den enkelte klarer sig. Dette kan sagtens gøres på en måde, der er sammenlignelig med andre landes skalaer.