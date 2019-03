Husk naturvejlederen

Lokaldebat: Forleden inviterede Nordfyns Kommune borgere til dialog-møde om, hvad vi vil med vores natur. Det gjorde man fordi, at man vil udarbejde en naturpolitik, med fokus på FN's verdensmål. Det er rigtig flot og vigtigt, set i lyset af de mange klima- og miljøudfordringer vi står med i dag og om ikke mindst om 30 år. Hvorom alting er, står kommunen med en anden udfordring. Hvordan skal vi undervise i, guide og promovere vores natur, når kommunens naturvejlederstilling ikke har gunstige rammer? Vores naturvejlederstilling er en stilling, som har enorm værdi for ufatteligt mange borgere. Jeg kan ikke komme i tanke om en anden stilling i Nordfyns Kommune, som har mulighed for at nå ud til flere mennesker, høj som lav og rig som fattig. I min optik, bør stillingen handle om den nordfynske natur og mennesket, ikke skrivebordsøvelser og lignende. Når kommunens naturvejleder råber vagt i gevær, som vi har set i medierne i de forgange uger, bør vi som kommune ikke blot reagere, men handle. Mere end hver fjerde af kommunens tilflyttere, flytter overvejende hertil pga. gode naturforhold. Så når vi sælger os selv på natur, er vi forpligtede til at sørge for at indholdet på "produktet"' passer med varedeklarationen. Naturens berettigelse, må ikke være og er ikke branding eller økonomi. Naturen berettiger sig selv, derfor bør vi omfavne naturen og det den indebærer. Vi har så meget god natur, så mange historier og så mange oplevelser, som vi kan dele ud af. Hvis vi ikke politisk, udviser viljen til at prioritere vores eget DNA, er det faktisk bare trist. Derfor har jeg på det kommende møde i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, bedt om en drøftelse af arbejdsopgaverne for naturvejlederstillingens virker, herunder en eventuel opnormering af timetal.