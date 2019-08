Hurra for alle der blander sig

Fyens Stiftstidende er meget andet end en avis, der leverer nyheder, baggrund og perspektiv.

Fyens Stiftstidende er i høj grad også et mediehus, der blander sig i udviklingen på Fyn. Vi blander os, fordi vi har et udtalt ønske om, at Fyn skal udvikle sig i en retning, der gør livet endnu bedre for flest muligt.

En af de årlige indsatser ved siden af den daglige journalistik er Fyens Stiftstidendes årlige hyldest til fynboer, der blander sig og gør en ekstraordinær indsats til gavn for fællesskabet.

Bland Dig Prisen og de 25.000 kroner fra Den Fynske Bladfond uddeles på Det Fynske Folkemøde lørdag i næste weekend, og vi har et imponerende felt på 31 indstillede, der på forskellig vis har sat sig selv i spil i en større sags tjeneste.

Feltet spænder fra ildsjælene, der kæmper for en hal i et lille lokalområde, over kvinden, der rækker en hjælpende hånd til de hjemløse, til faren, der mobiliserer gode kræfter i et helt lokalsamfund, da sønnen kommer lidt for tæt på stoffer og bander.

Efter et grundigt arbejde i juryen er fem kandidater valgt ud til at blande sig i slutspurten om hæderen. Du kan læse om finalisterne i de kommende dage frem til folkemødet lørdag den 7. september.

Men hvis du ikke har gjort det endnu, vil jeg allerede i dag anbefale dig at læse den samlede historie om de 31 indstillede kandidater til prisen. Det er opløftende læsning, kan jeg forsikre dig. De 31 indstillinger er nemlig et vidnesbyrd om, at der rundt omkring på Fyn er masser af gode eksempler på, at vi ikke har nok i os selv. Vi vil hinanden og fællesskabet.

Om en uge slår vi en tyk streg under det, når vores mediehus på Banegårdspladsen i Odense byder indenfor til Det Fynske Folkemøde - blandt meget andet for at hylde fynboer, der blander sig i stedet for at blande sig uden om.

Jeg håber, du har lyst til komme forbi for at blive klogere og for med egne øjne at se, at Fyens Stiftstidende er meget mere end blot en avis, der leverer dagens dosis af nyheder, baggrund og perspektiv. Fyens Stiftstidende er også et ægte socialt medie, hvor vi mødes med hinanden i virkeligheden for at blive inspireret, provokeret, imponeret og - ikke mindst - ordentligt orienteret.

Med fem anbefalinger af ugens historier, du ikke bør overse, ønsker jeg dig god weekend.

Bland dig Prisen: Se de indstillede kandidater her Fyens Stiftstidende hylder med Bland dig Prisen den eller dem, der blander sig lokalt og med originalitet tager initiativer, der gavner fællesskabet lokalt eller regionalt. Det er syvende gang, at Bland dig Prisen skal uddeles, og det sker til Det Fynske Folkemøde hos Fyens Stiftstidende på Banegårdspladsen den 7. september Følg løbende med her for at se, hvem der er indstillet, hvem der har indstillet dem, og hvorfor netop de er blevet indstillet til Bland dig Prisen.

Læsere efterlyste politikernes lønseddel: Se hvad de folkevalgte tjener "Jeg vil gerne vide, hvor mange penge der bliver brugt på lønninger og håndtryk til politikerne i kommunen," skriver Karin Sander, efter avisen har opfordret læsere til at stille spørgsmål om kommunens økonomiske situation og de kommende budgetforhandlinger. De bedst lønnede - foruden borgmesteren - får op til 422.000 kroner årligt, mens flertallet får omkring 154.000 kroner. Politikere mener, de er deres løn værd.

Café Stiften: Nyt OUH vækker både fascination og bekymring 80 læsere fik onsdag eftermiddag mulighed for at komme bag om kulissen på byggeriet af det, som i slutningen af 2022 bliver det største nybyggede sygehus i Danmark. Café Stiften rykkede ud til Nyt OUH. Læs om besøget her.

Kim Larsens albumaktuelle impresario taler ud: - Mennesker er en gevækst udviklet ved en tilfældighed I 20 år var Jørn "Ørn" Jeppesen Kim Larsens højre hånd som impresario. Efter Larsens død i september i fjor begyndte Jørn Jeppesen at skrive sine egne sange, som han solodebuterer med fredag 30. august på albummet "Odense Banegård". Læs interviewet her.