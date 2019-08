Humor på gravens rand

Læserbrev: Det er naturligt for mig at gå på kirkegården med blomster. Efter mit sidste besøg gik jeg en tur rundt og nød de fint revne gange og duften af det nyslåede græs. Pludselig blev jeg slået af nogle skilte, jeg aldrig havde set på kirkegården før, gik to skridt tilbage, læste dem en gang til. Kunne det være rigtigt? Men jeg havde læst rigtigt. På to nedlagte gravsteder stod der skilte med teksten: Ledig.

Nu vidste jeg ikke lige, om jeg skulle le eller græde. Nu kan man jo lave sjov med alt, så længe leve den sort-praktiske-humor. For selvfølgelig, hvis der er venteliste eller måske udsolgt, så er det jo altid rart at være på forkant fremfor at skulle stå i kø.

Længe leve den danske humor. Den bringer os langt, også når det er alvor.