Læserbrev: En dansker, der tog til Syrien og hjalp de lokale mod IS, fik fængsel for denne handling. De Spaniensfrivillige, der i 30'erne tog til Spanien for at bekæmpe fascisterne, blev anholdt og dømt, da de kom hjem. Da tyskerne besatte Danmark, overdrog den danske stat dem til besættelsesmagten. Af de 600 overlevede kun en person. Så man må ikke være humanist i Danmark.

Hvor mange IS-krigere, der står for terror, vold og mord, er anholdt og dømt i Danmark?