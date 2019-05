Hottentotten og negeren er redigeret væk: Gyldendal har gjort det rigtige ved Halfdans børnerim

Børnerim: Censur, ytringsfrihed og racisme er nogle af de ord, der er blevet råbt højt i forbindelse med, at Gyldendal har valgt at udelukke nogle digte i nyudgivelsen af Halfdan Rasmussens børnerim.

Størstedelen af reaktionerne har været negative. Hvorfor egentlig? Det er ikke bare et spørgsmål om retten til at skrive 'hottentot' eller 'neger'. Det her skal forstås i en større sammenhæng, og i den sammenhæng,er det positivt, at Gyldendal nu tilbyder en udgave af bogen uden ordene.

Det er ikke kun i Halfdan Rasmussens bog, at man har valgt at bruge betegnelsen 'neger' og 'hottentot' med dertil stereotype tegninger. Det er en generel tendens, at når etniske minoriteter er repræsenterede i børnelitteratur, er de stereotyper. De er behårede, taler mærkeligt, har noget mærkeligt tøj på, er eksotiske osv. Det er med til at skabe en bestemt forståelse af, hvordan man er brun. Det går ud over børnene, tolerancen og læselysten. Etniske minoriteter får sjældent lov til at fremstå i en hverdagskontekst og være 'normale'.

Man siger, at bøger er både et spejl og et vindue. Et spejl, hvor man kan se andre som én selv og få følelsen af at være normal. Et vindue, hvor man kan få indblik i andre menneskers liv, kulturer og verdener. Derfor er de stereotype børnebøger og den sprogbrug, som vi så i Rasmussens 'Abrakadabra og andre børnerim' ikke kun negativ for de børn, der skal spejle sig i den, men også for de børn, der bruger bøgerne som et vindue da de er med til at "andetgøre" sorte og etniske minoriteter.

Spørgsmålet er også: Ville Halfdan Rasmussen have brugt de ord, hvis han havde skrevet det i dag? Budskabet i et af hans digte er jo netop, at man bør være sammen i en verden uden strid, ligegyldig hvilken hudfarve man har. Derfor er det på rette plads at udelade ordet 'neger*, som netop bruges nedsættende om en specifik hudfarve.

I 1970 undskyldte Astrid Lindgren for sin brug af betegnelsen 'negerkonge' om Pippis far. "Tiderne ændrer sig, og i dag ville jeg ikke have gjort ham til negerkonge. Han ville nok have været kaptajn eller pirat," forklarede hun.

Ligeså har tiderne ændret sig for Halfdan Rasmussens værk, og hvorfor reproducere racisme for den næste generation, hvis man kan undgå det? Derfor er det helt på sin plads, at Gyldendal erkender, hvad Astrid Lindgren erkendte i 1970 og nu tilbyder to udgaver af Halfdan Rasmussens 'Abrakadabra og andre børnerim'. Så kan man selv vælge, hvad man vil lære sine børn.