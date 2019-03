Hospitaler har adgang til nødvendige oplysninger om patienterne

Patientoplysninger: Der er forskel på en iPhone og en Android-telefon. Men alligevel kan vi tale sammen uanset, om vi har den ene eller den anden. Og sådan er det også med regionernes it-systemer. De "taler" sammen, så oplysninger kan udveksles på tværs af landet. Lad os give et eksempel: En københavner på ferie i Nordjylland falder om med hjerteproblemer. Lægen i Aalborg slår straks op i Sundhedsjournalen og ser, at patienten sidste år var indlagt på hospitalet i Hvidovre, har for højt blodtryk og er i behandling. Lægen har nu kendskab til patienten og ved, hvilken behandling der skal til. Opdateringen af patientjournalen kan bagefter bruges af patientens egne læger hjemme i København.

Oplysninger bliver altså delt. Og derfor undrer det os, at nogle folketingspolitikere mener, at regionerne skal nedlægges og bl.a. bruger et argument om, at vores it-systemer ikke kan udveksle data. Vi skal have ét fælles system, siger de.

Det er en fair sag at arbejde for at afskaffe folkestyret i regionerne. Men argumentet om, at it-systemerne ikke kan tale sammen, er usagligt og faktuelt forkert.

Regionerne har forskellige overordnede patientjournalsystemer. For ti år siden havde vi 23, i dag har vi fire og i 2021 vil landets fem regioner have to leverandører af systemer. Men faktisk er det ikke afgørende, om vi har ét eller flere systemer. Det afgørende er derimod, at sundhedspersonale kan dele oplysninger på tværs af landet, så patienter får den bedst mulige hjælp uanset hvor, de bliver behandlet.

Sidste år hentede praksislæger og hospitalsansatte oplysninger om en patient 428.000 gange via Sundhedsjournalen, hvor de kan hente relevante data fra hospitaler i hele landet. Nemt, sikkert og én af grundene til, at dansk sundheds-it flere gange er blevet kåret som Europas bedste.

Nu arbejder vi så på, at praksislæger, privathospitaler og kommuner også leverer data til Sundhedsjournalen. Men selv om regionerne har forskellige systemer, så udveksler de altså hver eneste dag store mængder af vigtig viden til gavn for patienter i hele landet.