Holdninger. Pyt med det hele - det går jo så godt i Danmark

Læserbrev: Pyt er noget, man siger, når man erkender, at man ikke lige klarede det denne gang, men at man måske så vil lykkes med noget andet en anden gang. Sådan siger en dansk professor, der vil have hele verden til at indføre det danske ord pyt.

At det i Danmark ifølge statsministeren går vældig godt, er intet nyt, det er jo hans mantra hver gang han er på tv - så lad os holde op med at brokke os og i stedet glæde os over de daglige afsløringer af snyd, bedrag og tyveri fra statskassen. Bare sig pyt, for det betyder åbenbart intet i danskernes fælles husholdning. Det går jo alligevel så godt så godt, fru kammerherreinde.

I Tivolirevyen 1977 sang Jørgen Ryg sangen Pyt - det er ikke noget nyt. Det nye i disse år er, at alle kan snyde og bedrage, uden at det får konsekvenser. Der er nemlig ingen politiker, der vil gøre noget ved det. Alle siger: Det er ærgerligt, det er umoralsk, og vi vil ikke tolerere det. Jeg har endda set en minister citeret for at sige: Om et halvt år vil vi grine af det.

- Når du får en p-bøde, så lad være med at betale. Det samme gælder skattegæld og alverdens anden gæld. Om nogle år får du din gæld eftergivet, så sig pyt. - Når bankerne får lov til at hvidvaske milliarder - så sig pyt. - Når en betroet medarbejder i SKAT bedrager for 120 mio kr., og hendes overordnede bare kan vaske sine hænder og slippe for ansvar, og pengene er tabt - så sig pyt. - Når virksomheder slipper godt fra at beholde moms og A-skat, når de går konkurs og starter igen dagen efter i et nyt selskab - så bare sig pyt. - Når der ikke er penge i kommunerne til anstændig hjælp til vi gamle - så sig pyt, vi dør jo alligevel snart. - Ja man kunne blive ved. Hver dag sin skandale.

Og hvad kan man så lære af det, som salig Gotha Andersen, sluttede sin monologer med: Jo, jeg er 84 år og kan snart se en ende på det hele, så jeg skal vel lære at sige: Pyt, det går jo nok i min tid og otte dage derefter.

Det ku' være så godt, men nu er det faktisk skidt. Hvor sørgeligt.