Læserbrev: Kære Karsten Hønge. Du har mistet min respekt. Du har stillet dig til rådighed for valg til Europa-parlamentsvalget. Over 19.000 mennesker har givet dig deres stemme, og så vælger du at sige nej tak til jobbet.

Nu vil du gerne vælges til Folketinget. Hvor troværdigt synes du selv, det ser ud?