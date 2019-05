Læserbrev: Jens Engholm nævner, at jeg kun har omtalt Karsten Hønge i forbindelse med ulovlig ophængning af valgplakater. Det er der naturligvis en god grund til. Sagen er nemlig den, at folketingsvalget slet ikke var udskrevet den dag, da jeg på den korte strækning på Ørbækvej mellem rundkørslen og Telehøjen og videre ned ad Telehøjen kun så plakater af Hønge, der som bekendt er kandidat til EP-valget.

Men nu kan jeg se, at et utal af plakater er placeret ulovligt, og det er meget betænkeligt, at nuværende og måske kommende lovgivere ikke går foran med et godt eksempel. Smøleriet med valgplakater er kun med til at forstærke politikerleden. Det er også beskæmmende, at der intet gøres for at håndhæve de givne regler. Hvorfor lave regler, når de helt gratis kan overtrædes?

I øvrigt synes jeg, at plakaterne burde afskaffes. Hvor stor værdi har en plakat med blot et navn og et foto? Der er ingen - eller kun ganske få - markeringer af politiske synspunkter. Jeg tror, at værdien af valgplakater kan ligge på et meget lille sted.