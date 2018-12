Højtid. Jul eller hjul?

For hvert år der går, begynder den kommercielle jul tidligere og tidligere, og da det også hvert år er blevet normalt, at en eller anden beklager sig over dette, vil jeg ikke undlade at give mit besyv med.

Jeg må tilstå, at hverken den kristne eller den sekulære jul siger mig noget mere. Jeg er vokset fra min opvækst i Indre Mission, men samtidig er den kristne jul nærmest ikke til stede, og den sekulære er blevet så grel, skinger og hysterisk og ikke mindst super-kommerciel, at jeg forsøger at undgå den, hvilket selvfølgelig er helt umuligt.

De to aspekter af julen - nemlig den kristne og den sekulære - nærmer sig ellers hinanden på den måde, at man nu kan købe Jomfru Maria med Jesusbarnet på armen, et krybbe-scenarium og andre aspekter af bibelske scenerier, hvorved det kristne aspekt forfladiges og bliver opslugt af det kommercielle lirum-larum.

Hjulet siger mig efterhånden mere end julen. Her mener jeg "hjulet" som metafor, hvor der f.eks. i flere af Østens filosofier tales om livshjulet. Den evige rotation af liv og død, hvor den enkeltes liv ikke betyder så meget i forhold til livets evige og fortsatte beståen. Ved at forholde sig til denne tanke får vort eget liv paradoksalt nok en større værdi, og vi er da mere til stede i det.

Derfor er jeg glad for at tilbringe juledagene alene i fred og ro, hvor jeg kan fordybe mig i min egen, indre verden og lukke så meget af hysteriet ude som muligt.

Hermed ønskes alle en god fordybelse i tanker om livshjulet.