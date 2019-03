Højrepopulisme. Tag på højskole, hvis du er intolerant

Det er vel ingen overraskelse, at det mest omtalte emne i debatten i det gule Sønderjylland mellem Nye Borgerliges Pernille Vermund og Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl var snakken om de fremmede.

Intolerance er ikke noget, man er født med - det er noget, børn lærer af de voksne, men hvis man ellers vil, har vores børn en god chance for at lære at blive tolerante over for fremmede, som er anderledes end os selv. Det forudsætter dog, at der er nogle tolerante og fornuftige voksne til stede.

Er man derimod en intolerant, snæversynet og selvtilstrækkelig voksen, måske med et trist liv, og mener, at det hele er de fremmedes skyld, kan et højskoleophold eller lignende måske hjælpe. Alternativt kunne man jo også prøve at tage en snak med den fremmede på sin arbejdsplads eller med den fremmede, der kommer henne fra det nærliggende asylcenter og dermed få ændret sit syn på de fremmede og på den måde blive en smule mere tolerant.

"Er du klar? Er du klar? Er du klar?", som Pernille Vermund sagde til Kristian Thulesen Dahl. Øh, nå nej, det var ikke det, de skulle være klar til, det var derimod til noget mere usympatisk, snæversynet og intolerant symbolpolitik på udlændingeområdet. Trist og så kan man vel kun sige det, som ikke kan siges for tit: Stop højrepopulismens fremmarch i Danmark.