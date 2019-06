Hjemmeværnet. I juni 1945 mødtes 250 frihedskæmpere i Odense

Synspunkt: Hjemmeværnet blev for 70 år siden statsligt, men det var i virkeligheden frihedsbevægelsen, der oprettede os som frivillige skytteforeninger landet over, da 250 frihedskæmpere mødtes i Odense den 9. juni 1945. Formodentligt var det efter en ide fra vores lokale helt, Toldstrup, der var leder af de mange grupper i Jylland, der modtog "hvad der kom fra himlen ned" - altså containere med våben, ammunition og sprængstof, som R.A.F.-fly kastede ned i faldskærme.

I foråret 1945 var man klar over, at anden verdenskrig snart var ovre i Europa. Toldstrup mødtes derfor den 10. marts med 22 af sine venner i Nordjylland - et møde senere kendt som Ranum Konventet - hvor man drøftede, hvad der skulle ske efter befrielsen. Og da man frygtede, at vi igen ville få et uværdigt, "radikalt" forsvar, kom Toldstrup med forslaget om skytteforeninger, som blev en stor succes.

Grundet vore tapre frihedskæmpere blev vi, i radioen fra London, heldigvis erklærede allierede den 11. maj 1944, men desværre fik vi efter befrielsen den kolde krig. I 1948 blev man enige om, at de 12 allierede lande skulle have et fælles forsvarssamarbejde, som altså blev NATO, som oprettedes 4. april 1949. Men hvorfor blev hjemmeværnet statsligt tre dage før?

Efter hvad der forlyder, krævede man i NATO blandt andet, at de enkelte lande skulle have et vist antal folk i deres forsvar, og så kunne hjemmeværnet jo forbedre det her i vort kongerige med sine mange tusind medlemmer!

Af forskellige årsager passede det ikke hjemmeværnet, selv om vi heldigvis ikke blev underlagt andre. Men vi skulle samarbejde tæt, og det passede ikke mange officerer i "det rigtige forsvar", som de tillod sig at kalde det, men heldigvis havde vi også venner, bl.a. officerer, der havde været frihedskæmpere. Og i dag er hjemmeværnet da heldigvis anerkendt.