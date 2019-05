Læserbrev: Som gammel pensionist er det sørgeligt at overvære indslag på tv, hvor børneinstitutioner betegnes med ord som manglende pædagogisk indsigt og kvalifikation.

Jeg kommer til at tænke på dengang, hvor børns adfærd var betegnende for, hvordan livet foregår i deres hjem. Det er derfor ikke underligt, at de alvorlige adfærdsnormer hos børn samler sig i storbyen med hele dens overstressede miljø og arbejdsklima.

Børnehavescenerne skildrer blot familie/dagliglivet og adfærdsmønstrene i storbyen. Børnehaven er blot hjemmets forlængede arm.