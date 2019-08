Hjemmehjælp. Hvad med dem, der ikke kommer i avisen?

Læserbrev: Fint nok, at Karen Kirstine Christiansen råber op i mandagens avis (måske hjulpet af sine journalistvenner?), men hvad med dem, der ikke kan råbe op og som i årevis har måttet finde sig i, at deres hjem er blevet som Fredericia banegård med 12-16 forskellige hjemmehjælpere om ugen?

At der ikke er flere, der råber op, skyldes bl.a., at der er en generation af ældre, hos hvem det er så indgroet, at man ikke brokker sig. Den tid vil snart være ovre, men det er lige som ikke rigtig trængt ind hos de kommunale myndigheder, men jeg forstår godt, at så mange er nervøse for udsigten til at blive gammel, og ifølge Task Force Velfærd så er det hele 54 procent af de adspurgte, for hvem det er deres største frygt: Hvordan bliver min alderdom?

Der er en gruppe af ældre, som slet ikke kan finde ud af det, når de ikke bliver mødt af kendte hjælpere, og det er de enlige demente uden nære pårørende til at råbe op for sig. Dem skylder vi, at de oplever tryghed ved kendte ansigter.

Det burde kunne gøres bedre, men politikerne har mere travlt med at snakke om børnene, og vi har et Børnenes Parti og en Børnenes Statsminister. Hvornår begynder partierne for alvor at bekymre sig om de ældre?

Jeg er også begyndt at være nervøs for min alderdom.