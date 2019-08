Hjemmehjælp. Forventningerne til forskel

Læserbrev: Nu sidder jeg igen med en ubehagelig avisartikel. Ja, det er ganske vist igen, men heldigvis er der da langt imellem. Denne gang er det Karin Kirstine Christiansen i Odense, der "mangler almindelig menneskelighed i hjemmeplejen", får vi at vide.

Karin Kirstine Christiansen har "fået et uventet og sjældent blik ind i hjemmeplejens arbejde og er ikke imponeret," står der i artiklen. Især er hun forundret over, at hjemmehjælpen ikke bare tager opvasken for hende, når hun beder om det, at de ikke flytter rundt på møblerne efter hendes ønske, og at de ikke spejler æg til hende, når hun gerne vil have det.

Jeg synes det er en "krøllet" artikel, og derfor skriver jeg dette brev. Jeg er en ældre mand, der nu i mange år har været afhængig af hjemmehjælp, og jeg er meget taknemmelig for den hjemmehjælp, jeg har fået. Forskellen ligger nok i forventningen.

Om forventningen er at blive hjulpet efter behov, eller det drejer sig om at blive betjent - blive serviceret efter ønske. Og i så fald vil trådene jo aldrig komme til at nå hinanden. Men hvis nogen ønsker at blive betjent/serviceret ud over det nødvendige behov, så er det vel en privat sag?