Læserbrev: I Stiftstidende kunne vi 26. august læse artiklen om Karin Kirstine Christensen. Hun har haft to uheld, der følger efter hinanden. Først brækker hun sin fod, og derefter har hun brug for det offentlige system. På en uge har Karin haft besøg af 14 forskellige hjælpere og fire forskellige sygeplejersker i sit hjem. Karin har ført regnskab. Når Karin spørger om hjælp, får hun stort set samme svar fra alle. " Det må jeg ikke"

Når chefen i Ældre- og Handicapforvaltningen, Kim Bøg-Jensen bliver spurgt, er svaret det samme. "Det må jeg ikke kommentere på". Hvorefter der kommer en masse remser fra undskyldningsforklaringsbogen. Med de utallige muligheder der er, hvorfor og hvordan det kan gå galt.

En af mulighederne glemmer chefen i farten. At fortælle, at der er afløsere, der har jobbet for pengenes skyld. Modsat de, der interesserer sig for de uheldige borgere. Heldigvis har historien en ende for Karin, men hun frygter dog, den skal gentage sig, hvis hun bliver gammel, og får brug for hjælp. Karin mener ikke, det drejer sig om penge alene. Derfor kunne hun godt ønske at blive adopteret af en stor familie i Vollsmose, hvor familien er vant til at tage sig af hinanden, sagt med et smil.

Det smil kan hurtigt forsvinde fra Karins ansigt, hvis hun gør alvor af sine drømme.

Det er desværre kendt fra forskning, netop i Vollsmose, at situationen er anderledes, end Karin forestiller sig. Karin kan nemlig risikere at gå fra asken til ilden. Forskningen fortæller, at ældre med eksempelvis demens bliver låst inde på værelser og bundet til møblerne.

Et tabuemne byrådet ønskede omfanget af undersøgt, og satte Ældre- og Handicapforvaltningen og udvalget i gang med at undersøge. "Det må man ikke" siger nogle regler. Men. Der er hjælp at hente flere steder med oplysninger desangående. For eksempel i bogen "Kampen om Vollsmose" redigeret af Helle Lykke Nielsen. God læsning til byrådet også og Karin, og ikke mindst ønsket om en god bedring.