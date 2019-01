Hjallese Plejecenter. Vis dog lidt medmenneskelighed

Uanset hvor mange gange jeg læser rådmand Søren Windells (SW) kommentar i FS 21. januar, finder jeg ikke svar på, om han og de øvrige byrådsmedlemmer vil behandle deres egne pårørende, som beboerne på Hjallese Plejecenter nu risikerer at blive.

Hvordan tænker SW den støtte, han nævner, skal være?

Er der da ingen ventelister mere til plejecentrene?

Betaler beboerne i de private plejecentre det samme som i de kommunale?

Jeg har selv gennem de seneste år oplevet at se, hvordan utrygge ældre pårørende - nogle desværre efter en langvarig visitation - har fået et godt hjem på et plejecenter. Jeg tør ikke tænke på, hvor forfærdeligt det ville have været for dem derefter at skulle blive tvangsforflyttet.

Byrådsmedlemmer, vis dog bare lidt medmenneskelighed og tænk ikke kun på pengene.