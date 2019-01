Hjallese Plejecenter. - Vi ældre er en belastning

Kære Preben V. Schaub. Du skriver i FS 16. januar, at det er svært at se logikken i lukning af Hjallese Plejecenter. Jeg synes tydeligt, jeg kan se logikken. Det eneste, politikerne i Odense Kommune pønser på, er at overlade plejen til private plejecentre - ligesom man for år tilbage overdrog rengøring/hjælp i hjemmet til forskellige firmaer, hvoraf en del er lukket igen.

Det er uforståeligt, at man inden for de seneste år har renoveret Hjallese Plejecenter for mange penge for så at give tilladelse til, at et friplejehjem kan åbne. Det burde være som apotekerne. Der kan man ikke bare gå hen og åbne et apotek, som man har lyst til. (Men de er jo heller ikke kommunale).

En ting er, at et nyt plejehjem kommer til, hvis der er behov for det, men det er der åbenbart ikke behov for i tiden. Med et pennestrøg vælger man at lukke et velfungerende plejehjem.

Jeg kender ikke Hjallese Plejecenter, men jeg kan læse og se i tv, hvordan det påvirker de ældre, der bor på centeret, at de er kede af, at skulle spredes for alle vinde. Vi både hører og læser, hvordan det påvirker de ældre på centeret, hvoraf nogle ikke engang har noget familie.

Desværre for kommunen bliver vi ældre og ældre, så de fleste af os vil måske på et tidspunkt have behov for hjælp/pleje, men i Odense Kommune er det ikke så ligetil at få en plejehjemsplads, så mon dog ikke der stadig vil være brug for Hjallese Plejecenter.

Husk, kære politikere, I bliver også gamle engang! Det er, som om når man er kommet på et plejehjem, så er ens bestemmelse over eget liv så som så.

PS! Kære alle nuværende ældre - se i øjnene, vi bliver en belastning for kommunen. Jeg har det sådan, at jeg vil nødig lægge nogen til last, så mig kan de godt skyde, hvis ikke jeg længere kan klare mig. Så er den plejehjemsplads sparet.