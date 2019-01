I avisen mandag var der et læserbrev af Alexander Grandt, som jeg er fuldstændig enig i, bortset fra overskriften "Tankeløs borgerlig ideologi". Det er aldeles ikke tankeløs, men tværtimod meget vel overvejet og helt i tråd med den borgerlige politik, der føres her i landet af den nuværende regering.

Regeringens tanker er nemlig, at al offentlig virksomhed skal privatiseres, koste hvad det koste vil, så den konservative rådmand handler helt i overensstemmelse med det, som regeringen har bedt ham om, og såfremt det er en udenlandsk investor, der står bag privatiseringerne, ja så er det da helt fint.

Jeg er af den opfattelse, at private investorer må opføre alle de plejehjem og andre institutioner og virksomheder, som de måtte have lyst til, men det er kommunen uvedkommende, hvordan de vil finansiere driften af disse.

Jeg kan se, at Alexander Grandt stiller op til Folketinget, og såfremt du bliver valgt, vil jeg stærkt opfordre dig til at forsøge at få ændret den gældende lovgivning, så den ikke giver private investorer mulighed for, åbenbart med skattekroner i ryggen, at sabotere al offentlig virksomhed.

Jeg vil slutte med at citere slutreplikken i dronningens nytårstale: "Gud bevare Danmark", for de nuværende politikere gør det i alt fald ikke - tværtimod.