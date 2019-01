Hjallese Plejecenter. Tankeløs borgerlig ideologi

Hjallese Plejecenter er offer for private penges magt over velfærdenNår et privat firmas ønske om at tjene penge på ældrepleje går forud for de ældres tryghed og værdige alderdom, så er der noget helt grundlæggende galt med vores lovgivning.

Det er ikke desto mindre tilfældet i sagen om Hjallese Plejecenter. Det er tankeløs borgerlig ideologi, der ene og alene har til formål at stække den kommunale ældrepleje og øge private leverandørers fortjeneste på velfærd. Og kommunalt kan vi intet stille op.

Det kan jo umiddelbart være svært at forstå, hvorfor kommunen ikke kan sige nej tak til det private tilbud, når det oven i købet er skatteborgernes penge, der er med til at betale for både opførelsen af det private plejehjem Blækhatten og en stor del af de omkostninger, der er forbundet med at drive plejehjemmet.

Lovgivningen hænger sådan sammen, at private udbydere kan få andel af en årlig statslig pulje til opførelse af private plejeboliger, og så kan leverandøren ellers nogenlunde frit etablere sig. Får de kunder i butikken, så får de finansiering fra kommunen svarende til, hvad det ville koste at have den ældre boende i et kommunalt tilbud.

Det betyder alt andet lige, at der opstår en overkapacitet, som enhver kommune er nødt til at forholde sig til, hvis ikke man vil bruge skattekroner på tomme plejeboliger. En møgsituation skabt af Christiansborg, men som ingen af de borgerlige partier i Folketinget vil tage ansvaret for.

Derfor er det også noget sludder, når Venstres ældreordfører Jane Heitmann påstår, at lovgivningen om private plejeboliger er et spørgsmål om frit valg. For den form for frihed er jo betinget af, at man tager friheden og trygheden fra andre. Fra de ældre på Hjallese Plejecenter, der har det godt der, er glade for deres personale og har fået venner, de deler den sidste del af livet med.

Det er ikke god ældrepolitik at ville sikre en værdig alderdom for nogen ældre på bekostning af nogen andre.

Lovgivningen skal laves om. Mit forslag er, at Christiansborg ganske enkelt udstyrer kommunerne med en bremse overfor de private aktører, således at de private plejeboliger kun kan opføres efter godkendelse fra kommunen.

På den måde sikrer vi, at private plejeboliger ikke opføres der, hvor der ikke er behov for mere kapacitet. Og vi sikrer, at de opføres, så de ikke får så indgribende og negative konsekvenser for ældre i den kommunale ældrepleje. Sådan kan vi nemlig ikke tillade os at behandle vores ældre medborgere.

Bliver lovgivningen ikke lavet om, så risikerer vi nye sager som den i Hjallese. Flere private udbydere vil oprette flere plejehjemspladser uden at skele til de kommunale behov.

Langsomt men sikkert vil det erodere den værdige ældrepleje og skabe A- og B-hold i vores velfærd.

Jeg så hellere, at Christiansborg brugte kræfterne på at løfte vores ældrepleje ressourcemæssigt, så der er økonomi, tid og kolleger nok til at give vores ældre tryghed og omsorg.