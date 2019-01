Man skal være politiker for at forstå logikken i at lukke Hjallese Plejecenter.

Man vil lukke et nyligt kommunalt renoveret plejecenter på 76 boliger for at flytte folk, der måske har boet hele deres liv i Hjallese-området til en privat friplejebolig.

Når et friplejehjem - som er et privat plejecenter, hvor nogen skal tjene penge på det - vælger at bygge i Odense, så der er for mange plejeboliger, så lukker vi bare det kommunale, så der bliver 16 færre boliger.

Det passer jo fint, når alle ved, at der bliver flere ældre - det er logik.

Det er fint, at Odense Kommune har bekostet en renovering af centeret og så sælger det til en privat investor. Det kan passende være til en privat, som så kan lave ungdomsboliger. Det er så moderne med ungdomsboliger.

Dem, der bor der nu, har været med til at betale skat til Odense gennem mange år. Tak for det, nu kan I bare flytte ud af jeres boliger.