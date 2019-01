Odense Kommune har bebudet, at man har tænkt sig at lukke det velfungerende og nyrenoverede Hjallese Plejecenter og tvinge dets plejehjembeboere ud på andre plejehjem senest 1. juli. Begrundelsen er, at et nyt privat-drevet såkaldt friplejehjem er på vej.

Friplejehjem med et positivt klingende ord for et "moderne plejehjem" indrettet med A og B-mennesker, hvor de, der har råd, kan tilkøbe sig ekstra ydelser, og hvor plejehjemmet kan opstille sine egne adgangskriterier - en indretning som passer som fod i hose til udvikling af A og B-hold på plejehjemsområdet.

Odense Kommune ved rådmanden for området Søren Windell, Konservative, beklager indstillingen og taler om, at man er nødt til det pga. overkapacitet og økonomien. Anne-Mette Ebensgaard, socialdemokratisk medlem af Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune, er enig og kalder det kapacitetstilpasninger.

Det siger man om en plejehjemssektor, hvor beboerne, der optages, generelt er stadig dårligere. Hvor ældre sammen med deres familier skal kæmpe for at blive visiteret til en plejehjemplads.

Historien i Helsingør for nylig, hvor en blind, svagtgående 92-årig blev afvist pga. det krævede, at han havde brug for mere end otte gange hjemmepleje daglig, vækker til eftertanke. Ældresagen vurderede det slet ikke er usædvanligt, men udtryk for en tendens på landsplan med for alt for få plejehjemspladser.

Nedlæggelsen af Hjallese Plejecenter vil samtidig ske på et tidspunkt, hvor vi står overfor en hastig udvikling med stadigt flere og flere ældre, herunder demente.

Der er ekstra god grund til at kigge Odense Kommunes visitationskriterier efter i sømmene. De ældre har ret til en værdig alderdom uden at blive kostet rundt som brikker i privatisering og nedskæringspolitikernes syge besparelser.

Kravet må lyde til Odense byrådspolitikere ved byrådsmødet onsdag 23. januar hvor nedlæggelsen er til endelig afgørelse: Stop lukningen - fingrene væk fra Hjallese Plejecenter.