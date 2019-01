Hjallese Plejecenter. Mit røde hjerte bløder

Der har været skrevet meget og sagt meget om lukning af Hjallese Plejecenter. Og jeg vil lyve, hvis det ikke har påvirket mig meget. Sagen er, at vi er bundet på hænder og fødder, da Odense Kommune ikke har indflydelse på, hvor mange friplejehjem der etablerer sig i Odense.

Med økonomisk støtte fra staten og uden at ansøge kommunen kan et privat foretagende etablere sig hvor som helst for at drive plejehjem. Hvis lovgivningen om friplejehjem ikke bliver lavet om, så kommer vi til at stå i denne meget ulykkelige situation igen.

Der er flere, som undrende spørger mig, hvorfor vi ikke bevarer Hjallese Plejecenter.

Problemet er, at vi ikke er herre over antallet af private pladser. Det betyder, at det eneste, vi kan gøre, er at tilpasse kapaciteten i den kommunale ældrepleje.

Hvis vi ikke lukkede pladser, ville vi få flere pladser, end vi har behov for, og vi ville få en årlig merudgift på ca. 12 millioner, som så skulle spares andre steder.

Vi er fanget af Christiansborgs elendige lovgivning om private friplejehjem, som uanset hvilket scenarie vi havde valgt, ikke tager særlig godt hensyn til de ældre.

Det har vores lokale folketingskandidat Alexander Grandt fra Socialdemokratiet bl.a. gjort opmærksom på. Han vil udstyre kommunerne med en stopklods overfor de private plejehjem, så vi ikke havner i situationer som den i Hjallese igen. Jeg håber, at Alexander Grandt opnår valg til Folketinget, så han kan arbejde på at få lavet lovgivningen om.