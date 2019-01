Forleden dag stod to ansatte her på plejecentret med tårer i øjnene og sagde, at de netop havde fået at vide, at jeg i løbet af et par måneder skal flyttes til et andet plejehjem et ukendt sted.

Det skal alle godt 70 beboere her på Hjallese Plejecenter. Der skulle spares, for så kunne stedet her bruges til noget andet. Man siger, det er, fordi der er for mange plejehjemspladser, selv om alle ved, vi bliver flere og flere gamle.

Hvor er det følelsesløst - umenneskeligt og mangel på respekt med et slag at bestemme, at alle os, der kender hinanden her på plejehjemmet, bare kan smides ud og efter forgodtbefindende dirigeres rundt til andre steder.

Vi bliver spredt for alle vinde til forskellige plejehjem og kommer jo nok ikke til at se hinanden mere. Hvis ikke det var, fordi jeg vidste, slaget på forhånd var tabt, ville jeg barrikadere mig bag min låste dør.

Vi er glade for at være her. Vi vil ikke flyttes.

Dagen efter personalet havde fortalt om flytningen, kom et brev med den brutale besked, at jeg skal flytte inden for få måneder. Ja, det var som at blive smidt ud, fordi man ikke har betalt sin husleje. I brevet står, at der bliver sørget for flytningen.

Men hvor kommer jeg hen, og hvem skal hjælpe mig med det hele efter flytningen? Jeg forestiller mig, jeg bliver sat på sengen, og bøgerne og alle de andre ting bliver stillet i kasser på gulvet og så "værsgo!".

Plejepersonale er nok ikke forpligtet til at hjælpe med at ordne det, så jeg må satse på familie og andre, som har kræfter og tid.

Jeg håber i det mindste, man er opmærksom på, at jeg stadig er ved mine fulde fem og dermed kan tilbyde mig et lyst og venligt værelset, som mindst er samme størrelse som det, jeg har nu på 15 kvm. + bad og gang.

Jeg må sige, at det her havde jeg ikke forestillet mig i en alder af 98 år.