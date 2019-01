Jeg har netop lyttet til byrådets behandling af pkt. 8 på dagsordenen, som omhandlede Hjallese Plejecenter.

Jeg skammer mig over, at folkevalgte politikere kan vælge at behandle beboerne sådan.

Rådmand Søren Windell hævdede bl.a., at beboerne har frit valg. Dette er usandt - de bliver tvangsforflyttet.

Jeg håber virkelig, at de få politikere, der ikke er for lukningen, fortsat vil kæmpe imod denne uværdige og amoralske behandling af mennesker.