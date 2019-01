Hjallese Plejecenter. Intet nyt fra Windellfronten

Hvis en begivenhed er indtruffet, kan den ikke gøres om i den fysiske verden. Dette gælder også for lukningen af Hjallese Plejecenter.

Naturligvis kunne man drømme om, miraklet ville ske. Dette havde mange af personalet fra plejehjemmet nok håbet på, da de mødte op til et maratonbyrådsmøde onsdag for at høre om egne og beboernes skæbne.

De blev svært skuffede. End ikke punkt otte, der ellers var et lukket, og alligevel blev åbnet, var der noget nyt. Tværtimod. Der var "Intet nyt fra Windellfronten", der ikke havde stået i denne avis i forvejen. Intet. Det var derfor pinagtigt at høre rådmand Søren Windell forklare byrådet, hvorfor udvalget anbefalede byrådet at lukke ned for Hjallese Plejecenter. Assisteret af to udvalgsmedlemmer. Det ikke bare bør, men skal gøres bedre.

Ikke alle politikerne i byrådet forstod procesforløbet i denne sag. Nu er der populært sagt gået hul på bylden. Åbner der et privat plejehjem, lukkes der tilsvarende ned for kommunale plejehjem. Derfor også dette indlæg, der også henvender sig til rådmanden og udvalget i Ældre-og Handicapudvalget.

I 2015 underskrev borgmester Anker Boye (S) og bemærk rådmand Per Berga (EL) en aftale med OK Fonden om at bygge Danmarks første bydel til demente. Aftalen er midlertidigt på standby, men hvis den går i orden, hvor mange plejehjem skal der da i så fald lukkes ned? Det har forvaltningen haft tre år at regne på.

Det er utænkeligt, at der ikke vil komme flere private plejehjem i Odense. Hvor mange private plejehjem har du, rådmand Søren Wendell, kendskab til, vil etableres i Odense inden for de næste fem år? Hvor mange plejehjemslukninger/pladser vil det få betydning for på de kommunale plejehjem? Vil det også fremadrettet betyde plads for plads? Underforstået at der er taget højde for kapacitet og behovet bliver dækket fremadrettet.

Der har alt andet lige været flere plejehjem i spil, da man skulle træffe beslutningen om at lukke Hjallese Plejecenter. Vil de stå øverst på listen næste gang, eller kommer der flere i spil? Med en formodning om, at der er henvendelser kommet frem, og den viden Odense Kommune har på området, hvordan ser lukningssituationen da ud i 2025, hvor I allerede har en analyse.