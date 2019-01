Hjallese Plejecenter. Hvor er S-medlemmerne henne?

Hr. rådmand Søren Windell, du skriver, at I er nødt til at lukke Hjallese Plejecenter, fordi der kommer en privat udbyder. Hvem har sagt ja til dem? I min tid som medlem i Ældre- og Handicapudvalget var det os i udvalget, som skulle godkende et sådant forslag. Det gjorde vi, hvis der var behov.

Her er det åbenbart den omvendte godkendelse - altså kommer der en privat, så skal man bare lukke et kommunalt plejecenter for ikke at få for mange pladser.

Er det de private, som skal bestemme, eller er det politikerne, som bestemmer? Når man med en konservativ rådmand beslutter at lukke en kommunalt plejecenter, så vil jeg gerne vide, hvor i loven/vedtægter det står.

Hvor er de socialdemokratiske medlemmer i udvalget henne?

Jeg er dybt chokeret over, at man vil lukke et velfungerende plejecenter.