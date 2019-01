Hjallese Plejecenter. Er det bare et trick for at få andre ind?

Til Søren Windell, rådmand for bl.a. ældreområdet i Odense. Vil du være venlig at forklare mig og alle beboere, pårørende og naboer, hvorfor du og Odense Kommune vælger at tvangsfjerne sårbare mennesker fra deres bolig?

Du ved jo udmærket, at mange af beboerne ikke tåler den manøvre. De dør af det!

Forklar mig også, hvorfor det kommunale system er så samarbejdsvilligt, at det viger pladsen for et privat foretagende, der endnu ikke er bygget?

Jeg tænker, at det må komme an på borgernes ønske, hvorvidt de ønsker det kommunale tilbud fremfor det private.

Ifølge avisens interview med dig 12. januar fremgår det, du straks overlader "kamppladsen" til et friplejehjem, men mon ikke den økonomiske tildelingsmodel ligner den, der er gældende for andre institutioner; nemlig at der tildeles ressourcer efter antallet af "indskrevne"?

Er det hele i virkeligheden et trick om at fjerne én gruppe borgere fra en attraktiv beliggenhed for måske at tilbyde området til en anden gruppe f.eks unge/studerende, som har større mobilitet, og som helt klart vil benytte sig af offentlig transport.

Alt drejer sig efterhånden om at sikre den kommende letbanes succes. Der er trods alt andet, der tæller.