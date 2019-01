Hjallese Plejecenter. En nødvendig beslutning

Det har naturligvis skabt en del røre, at Hjallese Plejecenter er indstillet til lukning. Det forstår jeg godt. Det er en hård og trist omgang for både beboere, deres pårørende og personalet. Men det er en nødvendig beslutning. Jeg vil gerne forsøge at forklare, hvorfor det er nødvendigt og samtidig rydde op i de værste myter og misforståelser.

Baggrunden for det hele er, at vi har det antal plejeboligpladser, som vi har behov for i Odense i årene frem. Men ifølge lovgivningen kan private, der godkendes af ministeriet, åbne et friplejehjem, ligesom private også kan åbne friskoler, børnehaver osv. Og så er det sådan, at uanset om en Odense-borger bor på et kommunalt eller et privat plejecenter, er det Odense Kommune, der betaler. Pengene kommer fra samme kasse.

Så når et privat plejehjem etablerer 60 nye pladser i Odense, så har vi altså 60 pladser flere, end der er behov for og penge til. Valget stod mellem at åbne flere plejehjemspladser og finde penge til dem i forvaltningen, eller at reducere antallet af kommunale pladser tilsvarende, så der igen er balance. Prisen for de 60 ekstra pladser er 12 millioner kroner ekstra om året, svarende til ca. 30 ansatte.

Derfor er den eneste reelle løsning på udfordringen at lukke et tilsvarende antal pladser. Og her er valget faldet på Hjallese Plejecenter. Det har intet at gøre med, at Hjallese ikke er et godt plejecenter med glade beboere og et dygtigt personale. Men Hjallese Plejecenter er et af vores ældre plejehjem, indrettet med store afdelinger, lange gange og små boliger. Sådan bygger man ikke plejehjem mere. For at lave de bedste betingelser for demente bygger man mindre afdelinger med 10 boliger, samlet om et fællesrum.

Nogle medier og skribenter har i øvrigt talt om renovering for et tocifret millionbeløb. Det er helt ude at trit med virkeligheden. Men frem for at ulejlige sig med at undersøge sagen, har man i stedet spredt misinformation i en i forvejen kompliceret og alvorlig sag. Det ærgrer mig grænseløst. Jeg står gerne på mål for beslutningen, men samtalen er nødt til at ske på et faktuelt grundlag.

Der er de seneste tre år blevet brugt knap 3,5 millioner kommunale kroner på vedligeholdelse af de 74 boliger samt en kontorbygning. Herunder ca. 450.000 kroner på et brandanlæg, så beboerne kan sove trygt. Og så har der på Hjallese, i lighed med alle vores andre plejecentre, været brugt penge fra en statslig pulje på at modernisere køkkener. Samlet set er vi meget langt fra et tocifret millionbeløb.

Det korte og det lange er: Der åbner et helt nyt plejecenter i Odense med 60 pladser, og vi tilpasser antallet af kommunale pladser derefter. Alternativet var at spare 12 millioner kroner andre steder for at få råd til nogle ekstra plejeboligpladser.

Det ændrer selvfølgelig ikke på, at det er en yderst svær og følsom situation for alle på Hjallese Plejecenter, og vi gør alt for at støtte både beboere, deres pårørende og personalet og få dem hjulpet godt videre. Og så må vi huske på, at der åbner et helt nyt og moderne plejehjem til marts.