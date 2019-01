Hjallese Plejecenter. Dårligt politisk lederskab

Der behøver ikke være noget forkert i, at der bygges nye private plejehjem, eller at man nedlægger gamle kommunale plejehjem. Det er måden, det sker på, som tilfældet er med Hjallese Plejecenter. Hen over hovedet på beboere og pårørende. Det er dårligt lederskab af rådmand Søren Windell (K) og borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Også af medlemmerne i Ældre-og Handicapudvalget - her nævnes som eks. Abdinoor Hassan (S).

Naturligvis skal der ikke stå kommunale plejehjem tomme, fordi det private friplejehjem Blækhatten kommer. Men er det nu det rigtige plejehjem, der lukkes ned? Den debat burde være taget. Fordi der ikke er tillid til, at politikerne altid tager de rigtige beslutninger. Det drejer sig ikke om at flytte rundt på de ældre, som i et andet puslespil, men at tage hensyn til de allersvageste i samfundet.

En sund debat kunne måske give mere forståelse for problemet og give bedre løsninger.

F.eks. at lukke to små plejehjem i stedet. Tidsforskudt. Hvilket ville åbne op for nye muligheder. Eller bruge de to mindre plejehjem til andre formål. F.eks. til aflastning-og rehabilitering. Vi ved, behovet er voksende for pladser til ældre danskere med anden etnisk herkomst. Hvor er Abdinoor Hassan(S) henne i denne sammenhæng?

Rådmand Søren Windell må til at være rådmand for de ældre. Og ikke spilde tiden med at lave ungdomsklubber. Det er svært at tage beslutninger og være enig med alle. Men at lave alle de renoveringer, der er gjort, og slutte af med at smide alle de ældre beboere ud af Hjallese Plejecenter, er et meget dårligt signal, og virker usandsynligt dumt. Det styrker ikke troen på rådmanden og resten af Ældre-og Handicapudvalget. De skal derfor ikke undre sig over, vi borgere farer i blækhuset.

De bør derfor tage imod kritikken og tage det til sig. Så vil det gøre dem i stand til at genkende fejltagelsen, når de begår den igen. Men gerne inden. Naturligvis.