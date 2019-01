Hjallese Plejecenter. Alle bør tage ved lære af lukningen

Det er besluttet, at Hjallese Plejecenter skal lukke. En beslutning der naturligvis påvirker beboerne voldsomt, og som skaber utryghed i en i forvejen svær hverdag med udfordringer.

Beslutningen omgøres ikke, så nu må alle kræfter sættes ind på at støtte op om beboerne og det forløb, de nu skal igennem. Hos hver enkelt af beboerne er der et utal af spørgsmål, som hurtigt må besvares, så der skabes vished og en form for tryghed.

Alle omkring beboerne må nu "gå ekstra langt" med faglig service. Er lukning af et plejecenter noget, der kun sker én gang? Vi ved det ikke, men har en forpligtelse til at tage ved lære og gøre det bedste for i en eventuel ny situation at gøre det bedre.

Alle parter må evaluere. Under evaluering skal man ikke forfalde til at bekræfte sig selv i troen på, at man ikke kunne have handlet anderledes, men netop stille sig selv kritiske spørgsmål.

Embedsmandsværket og politikere må se på om informationer og offentliggørelse var timet rigtigt, og om der var taget nok hensyn til de ældre og ikke kun til regelsæt og procedurer. Kunne brev og e-boks have været suppleret med andre borgervendte tiltag.

Kommer man frem til, at der var forhold, man gerne ville have gjort anderledes, men undskyldningen er nogle regelsæt, så stil forslag til nye regler og procedurer. Det er også en del af vores forventninger til jer.

Medarbejdere og deres organisationer bør se ind i egen ageren og ærligt tænke over, om de fik sammenblandet egne frustrationer om deres jobsituation med beboernes ulykkelige situation. Evnede man at holde egne forhold på personalestuen, og så ude i boligerne skabe den ro og tryghed man kan som faglig person.

For medierne må evalueringen f.eks gå på, om man kom rundt om hele historien så betids i forløbet, at læserne blev forsynet med facts og indsigt i problematikker om private plejehjem. Blev alle parter stillet de svære spørgsmål, eller blev journalistikken blot bragt som en forsidebasker og "breaking". I Ældresagen må vi se indad, om vi fokuserede for meget på at påvirke politikerne og måske for lidt på at tage hånd om de ældre.

Vi er vant til, at de ældre kommer til os, når der er hjælp og behov. Måske skal vi have et beredskab til sådan en situation, hvor vi med de ansvarlige har lavet aftaler om indsats og er klar til at deltage med samtale og nærvær.

En god evaluering kan gøre en forskel næste gang eller i en tilsvarende situation.