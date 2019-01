Hjallese Plejecenter. Ældres trivsel kan ikke måles med penge

Det er trist en udvikling, at 68 beboere på Hjallese Plejecenter, som er et velfungerende plejecenter, skal tvangflyttes, fordi man har liberaliseret området. Vi ved, hvilke fatale konsekvenser en sådan flytning kan få for mennesker i livets vinter.

Det er en direkte konsekvens af den liberalistiske privatiseringsbølge, som desværre støttes af en række partier, som ønsker at gøre velfærdsområdet til et marked for konkurrence og profit. Det er ikke en naturlov. Der er noget, vi bestemmer. Ældre mennesker, som har skabt og bidraget til det samfund, vi har i dag, skal ikke udsættes for overgreb.

Der er desværre en grundlæggende mangel på forståelse for, at velfærdsområdet handler om mennesker, og det skal ikke udsættes for uempatiske markedskræfter. Mennesker og deres behov skal sættes i centrum.

Det koster selvfølgelig penge. Det har det rige danske samfund heldigvis råd til. Men det forudsætter, at vi ikke forurener velfærdsområdet med markedsmekanismernes vilde kræfter. De ældre og de andre "udsatte" gruppers ve og vel og trivsel er ikke en vare på en markedsplads. De er mennesker. De er vores forældre og bedsteforældre. De er dig og mig.

Vil du tvangflyttes fra en hylde til en anden? Der må findes en løsning. Ældre menneskers trivsel og liv kan ikke måles med penge.