Læserbrev: Jeg mener, at medarbejderne ved Udbetaling Danmark skal flyttes over til skattevæsnet. Når de kan finde ud af, at man har fået udbetalt 344 kroner for meget i pension i 2018, kan de sikkert også finde dem, der snyder i skat og afgifter.For dem, der er ansat ved Skat har åbenbart svært ved at finde dem.