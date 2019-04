Hizb ut Tahrir skal forbydes

Forbud: Organisationen Hizb ut Tahrir har endnu engang skaffet sig omtale i de danske medier. Denne gang var aktionen en udendørs fredagsbøn på Christiansborg Slotsplads til minde om ofrene for terrorangrebet på to moskeer i New Zealand.

Sympati med ofre for et terrorangreb og deres familie lyder jo sympatisk. Desværre er det bare sådan med netop Hizb ut Tahrir , at organisationen ikke er så konsekvent i dens udtryk af sympati og afstandtagen. For eksempel kom der intet udtryk for sympati med ofrene da Danmark blev udsat for et terrorangreb på krudttønden og skud mod synagogen i Krystalgade. Selv direkte adspurgt nægtede Hizb ut Tahrir at fordømme terrorattentat, og organisationen opfordrede alle herboende muslimer til heller ikke at tage afstand.

Hizb ut Tahrirs baggrund og organisationens engang hemmelige strategi - den blev afsløret i Berlingske i januar via dokumenter man havde fået fat i, så den er ikke længere hemmelig - efterlader ingen tvivl om, at organisationens mål er først at skabe splid i samfundet og dernæst at hjernevasker unge muslimer til at tro, at de er forfulgte for så målrettet at ødelægge forholdet mellem herboende muslimer og den danske befolkning.

Hizbu ut Tahrir arbejder direkte imod integration af muslimer i Danmark. 3. januar i år skrev de for eksempel på Facebook: "For nyligt har vi, i landets største byer og via sociale medier, omdelt tusindvis af foldere om Hizb ut Tahrirs arbejde: Bekæmpelse af muslimernes integration og assimilation i vestlig kultur og livsstil...".

Jeg ser mange paralleller mellem Hizb ut Tahrir og præstestyret i Iran. Deres forsøg på påvirkning af ungdommen er meget ens. På min barndoms folkeskole i Iran var det et morgenritual at samle eleverne i skolegården inden undervisning og bede dem om at råbe: død over de vantro, død over USA.

Vi børn skulle indoktrineres til at tage afstand til vesten, ja vi skulle hade vestlige frihedsværdier. Mange var parate til at give deres liv og blive martyrer i kampen mod vantro efter sådan en intensiv hjernevask i en tidlig alder.

Hizb ut Tahrir arbejder på samme måde i relation til unge muslimer i Danmark. Samtidig er de allerede i dag stærke nok - i visse områder - til at tru moderate danske muslimer til tavshed internt i miljøet.

Selvom Hizb ut Tahrir selv givetvis ikke har våben liggende og i den forstand virker ved vold, så er der ingen tvivl om, at de opildner til vold. Det er derfor mit håb, at justitsministeriet vil bruge Grundloven til et forbud mod Hizb ut Tahrir . Stopper vi hjernevask af ungdommen, er der håb for bedre integration.