Historiens største militære operation?

Russerne har ofte kritiseret os i Vesten for en manglende anerkendelse af den russiske indsats i besejringen af Tyskland under Anden Verdenskrig. Arne Mariagers artikel i avisen 6. juli illustrerer med al tydelighed, at denne kritik er velbegrundet. Han kalder invasionen i Normandiet for historiens hidtil største militære operation. Det er helt åbenbart, at den var afgørende for krigens udfald; men hvis vi sammenligner invasionen i Normandiet med Slaget ved Kursk i sommeren 1943, som afgørende ændrede den militære situation på Østfronten, var dette af en helt anden størrelsesorden.

Arne Mariager skriver, at der i Normandiet deltog næsten 200.000 allierede soldater. Ved slaget om Kursk deltog knap en million tyske og knap to millioner russiske soldater. Også hvad angår materiel (f.eks. tanks, fly og kanoner) overgik slaget ved Kursk, bortset fra skibe, på alle områder klart invasionen i Normandiet. Hvad angår tabstal er der en verden til forskel. Mariager angiver, at tabstallet ved invasionen er usikre, men alt i alt har det nok være på mellem 15 og 20 tusinde. Også tabstallet for Slaget ved Kursk er usikkert (størrelsen afhænger også af, om tyskernes indledende Operation Citadel medregnes eller ej), men det var på over en million, hvor langt hovedparten var russerne, ca. 800.000.

Jeg ved godt, at den russiske krigsførelse under Anden Verdenskrig ofte skete med en næsten umenneskelig brutalitet over for de menige soldater. Men det fritager os ikke fra at anerkende de ofre, som almindelige russere måtte lide i kampen mod den tyske invasion, og denne indsats afgørende betydning for krigens udfald.