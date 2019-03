Historieløshed er grunden til at mæslinger igen er en trussel

På kant: Endnu et barn er blevet smittet af mæslinger i år. Sygdommen har været tæt på at være udryddet i Danmark takket være et omfattende vaccinationsprogram, men ideen om flokimmunitet er truet af de forældre, som af den ene eller anden grund fravælger at give deres barn vacciner. Der er en meget lille risiko for bivirkninger, men det har alligevel fået bekymrede forældre til at tøve. Grunden er nok i virkeligheden, at forældrene har et lille eller ingen kendskab til vores historie.

Vi har det godt i vores samfund. De rigtig slemme sygdomme kan nu bekæmpes med antibiotika og vacciner. Den største sejr mod sygdomme er bekæmpelsen af kopper, som har en dødlighed på 20-60 procent. Den blev i 1980 erklæret udryddet på verdensplan takket være et omfattende vaccinationsprogram.

Før det var den en berygtet dræber. Da europæerne kom til Amerika var den oprindelige indianske befolkning totalt blottet for forsvar imod europæernes sygdomme. Faktisk mener forskerne at især kopper, men også andre sygdomme fra "den gamle verden", tog livet af op mod 90-95 procent af den oprindelige befolkning. Det var ikke krudt og kugler, som dræbte de fleste af de indfødte folk, men virus. I 1900-tallet anslår man at 300-500 millioner mennesker på verdensplan døde af kopper - indtil man fik den stoppet.

Det er skræmmende tal, og selvom mæslinger ikke har samme høje dødlighed, så er det mig en gåde at forældre ikke kan se fornuften i at en vaccine kan føre til udryddelse af en sygdom, som er en potentiel dræber.