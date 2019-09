Himlens træer langs Odense Kanal

Læserbrev: Smukt: På cykel langs Odense Kanal forleden betages jeg af den flotte række af himlens træer. Lige nu er de mange vingede frø i deres brunrøde efterårsfarver meget iøjnefaldende.Træets vidunderlige navn skyldes kineserne, hvor træet er hjemmehørende - nemlig ailantho. Himlens træ står mange steder i Kina, hvor jeg har set det i byerne og fra togvinduet igennem landsskabet.Hos os kaldes træet også "skyrækkertræ", da det bliver stort.Det kan man forvisse sig om ved at fortsætte ad Lumbyvej, hvor en gigantisk udgave står på plænen op til fabriks-/kontorbygningen. Bladene er såkaldt sammensatte med en lang midterribbe og blade ud til siderne og helt op til en meter lange. Blomsterne er flotte gule stande i juli og dufter markant.Himlens træ står flere steder i Odense, bl.a. ved Cold College ud til Hjallesevej. Men det var en flot oplevelse langs Odense Kanal, at der her står en lang række af et særligt smukt træ. I Plant et træ/Byforeningen for Odense er vi meget opmærksomme på træers rolle i bymiljøet, herunder bidraget til den daglige velvære. Den rolle udfyldes på bedste vis af himlens træer langs kanalen.