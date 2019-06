Hilmersson snakker og snakker

Læserbrev: I et læserbrev 5. juni fortæller Bjarne Hilmersson igen om de ældre udlændinge, som i hans øjne har det svært som utilpassede i det danske samfund trods alle mulige tilbud om at lære dansk efter mange års ophold her i landet.

For flere måneder siden bad jeg om i Ældrerådet, at vi fik spørgsmålet drøftet, så Bjarne Hilmersson kunne få lejlighed til at uddybe sine synspunkter. Mit forslag blev afvist af forretningsudvalget, som optræder diktatorisk. Ikke engang Bjarne Hilmersson bakkede op, og jeg må desværre konstatere, at BH gang på gang snakker og snakker om både det ene og det andet uden at være i stand til at foretage seriøse drøftelser.