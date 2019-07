I Odense-sektionen kunne man mandag læse en opfordring til at droppe "gift" (ukrudtsmidler i haven). Det gør en forskel, siger de. Men kigger du i vandanalyserne for Danmark, er det særdeles svært at finde eksempler på, at f.eks. RoundUp er sivet ned i grundvandet. Og ser du på de 20 tons stærkt fortyndet RoundUp, som private køber om året, sammenholdt med de 1000 tons koncentrat som landbruget bruger, så er effekten af at lade være nok stærkt begrænset. Til gengæld sætter privates brug af ukrudtsbrændere - som er et af alternativerne - tydelige spor og antænder adskillige brande hvert år. Det gør en forskel for dem, der kommer til skade. Når Bjørneklo og Gul Pastinak skal fjernes, og man ikke kan bruge RoundUp, risikerer man at komme til skade med blærer og "forbrændinger" af den giftige saft. Og hvis invasive arter som Japansk Pileurt skal fjernes, er det næsten umuligt uden RoundUp.

Desuden er den mest fundne "gift" i grundvandet slet ikke menneskeskabt. Det er arsen, der er naturligt forekommende og gør adskillige danskere syge hvert år, når det er i vores "rene" drikkevand i tilladte mængder. Og den mest forekommende menneskeskabte "gift" er ikke et herbicid, ja, ikke engang et sprøjtemiddel. Det er et såkaldt biocid fra træbeskyttelse.Og så har vi slet ikke snakket om alle de giftige planter, vi helt frivilligt planter i haven, fordi de er så flotte... F.eks. engletrompet eller guldregn. Eller nerie. Det er at holde folk for nar at få dem til at tro, at haven, jorden eller grundvandet bliver giftfrit, fordi de dropper lidt RoundUp. Moderne herbicider er sikre og effektive. De har intet med "gift" at gøre.