Her er en friskole ikke nødvendigvis et ideologisk tilvalg - men en nødvendighed

Friskoler: Samspillet mellem folkeskolen og de frie skoler er for alvor kommet på den politiske dagsorden, efter Socialdemokratiet har været ude og true med at hive det økonomiske tæppe væk under de frie skoler.

Folkeskolen skal styrkes, og det vil Socialdemokratiet gøre ved at tage pengene fra statstilskuddet til de frie skoler. Men hvad betyder det for os, som bor i en del af Danmark, hvor der lukkes folkeskoler på stribe, og friskolen ikke er et tilvalg men en nødvendighed? Her i Vestjylland har mange forældre ikke et reelt valg, om de vil have deres børn på den lokale folkeskole eller en friskole. For der er ikke en lokal folkeskole, og de frie skoler løfter et enormt stort socialt ansvar. Skolelukningerne i de mindre byer har betydet en opblomstring af friskoler, fordi forældre ikke vil sende deres børn 10-15 km med bus hver vej hver dag. Fordi landsbysamfund dør, når landsbyskolen lukker. Fordi forældrene og børnene var glade for deres folkeskole og for lærerne.

Men hvis Socialdemokraterne får deres vilje og sætter koblingsprocenten og derved tilskuddet til hver elev ned, vil det betyde, at de små friskoler vil skulle kæmpe for deres liv. En strammere økonomi vil i første omgang ramme forældrene, som vil skulle betale endnu mere for at have en skole til deres børn. Samtidig vil en stramning betyde dårligere vilkår for skolerne og lærerne. Lærerne, som i forvejen ofte er dårligere lønnet end deres kommunalt ansatte kolleger i folkeskolen. For hvor kan man spare? Lønningerne til lærerne udgør en stor udgift for skolerne, så det kan undre mig, at et gammelt arbejderparti, som Socialdemokraterne, ikke tænker så langt, at hvis man presser skolens økonomi, går det ud over de ansatte på skolerne.

Vi kan se, at både eleverne og lærerne trives godt på de små friskoler. Men hvis økonomien bliver endnu strammere, end den er i dag, risikerer man fyringer, dårligere arbejdsvilkår for de lærere, der er tilbage og dårligere trivsel for eleverne.

Regnestykket går heller ikke op. Koblingsprocenten er i øjeblikket 76 procent. Det vil sige, at tilskuddet pr. elev er 76 procent af, hvad det kostede at have en elev i folkeskolen for tre år siden. Når koblingsprocenten sættes ned, vil forældrebetalingen på de frie skoler stige, og det vil betyde, at mange forældre simpelthen ikke har råd til at sende deres børn på den lokale friskole, og eleverne ryger derfor over til folkeskolen. Og så har folkeskolen altså 100 procent af udgifterne til eleven og sparer ikke - tværtimod.