Hellige skrifter. Det handler om hvad man har i sig

Læserbrev: "Du har Koranen imod dig, Meho" hedder overskriften af indlægget fra 20. februar, som min tidl. regionsrådskollega Niels Erik Søndergaard (Dansk Folkeparti) her via avisens debatsider sender til mig. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor jeg har noget eller nogen imod mig, men jeg ved, at jeg altid har haft det menneskelige i mig.

At tage passager ud af deres kontekst kan man gøre i alle hellige skrifter - for at fremme ens egen agenda. Derfor vil jeg helst overlade fortolkninger af religiøse budskaber til nogle andre, som er mere kompetente til den slags. Og i denne afsluttende replik vil jeg faktisk anbefale, at min tidl. regionspolitiske kollega også gør det. Det vil være mere nyttigt at fokusere på de positive menneskelige sider, som vi alle sammen trods vores forskelligheder besidder. Ved at gøre det, kan man nå rigtig langt - uanset om man hedder Niels Erik eller Meho.

Jo, nu gentager jeg mig selv: at dæmonisere de "forkerte" kommer der aldrig noget godt ud af. Det kan jeg desværre bekræfte fuldt ud fra mine (grimme) erfaringer mærket på egen krop. Et andet sted, ikke langt væk herfra og for ikke længe siden var jeg også trussel ud fra "51 procent" tanken. Derfor måtte jeg forlade mit eget hjemland - på grusom vis. Men jeg kom heldigvis til Danmark. Til et land med værdier, som kan rumme alle os, der ønsker og faktisk arbejder på at få noget godt for fællesskabet.

Værdier, som ingen har ret til at undergrave - uanset vores "rigtige" eller "forkerte" baggrund.