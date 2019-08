Hellere må jeg tænke på noget andet

Læserbrev: Egentlig er jeg en glad lille mand. Min store lidenskab er kunst og kreativitet. Heldigvis trives kreativiteten, spændingen, skønheden, charmen og alt det, der gør os glade rigtig mange steder. Desværre må jeg nok tilstå, at optimismen er ved at strande, når jeg tænker på Odense.

Teknologien, grådigheden og ikke mindst platheden har i den grad taget over. Det er en jammerlig egenskab, vi mennesker har.

Vi bliver grådige, når vi får magt og har penge. Det er det, der sker i Odense for tiden. Der er gået spekulation og regneark i at skabe størst mulig profit, når det drejer sig om f.eks. boligbyggeriet. Derfor er der ikke længere plads til skønheden og kreativiteten. Det handler om en hurtig proces med tilbud og opførelse af så mange boliger som mulig og salg så hurtig som muligt. Totalt ligegyldig er skønheden og charmen. Det er bare grimt. Er der i det hele taget brug for alle de nye boliger, eller vil de som i Ålborg og andre byer stå tomme.

Grådigheden, platheden og teknologien har taget over.

Det er synd for vor gamle dejlige by, at den er underkastet det mest nedbrydende slogan, der tænkes kan. "Fra stor by til storby" med letbane og hele pivkrasset. Bare det nu ikke ender med prædikatet "fra stor by til slumby".

Nå; jeg vil hygge mig med en dejlig bog og tænke på noget andet.