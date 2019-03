Heldigvis har vi håndværkerfradraget

Det sorte arbejde er stigende, viser de seneste tal fra Rockwool Fonden, og derfor er det på tide at gå ind i maskinrummet igen og se på, hvilke knapper vi kan skrue på, for at få flere til at købe hvidt frem for sort. Det var en god dag, da regeringen og Dansk Folkeparti sidste år valgte at gøre håndværkerfradraget permanent. Næsten en halv million danskere bruger hvert år ordningen, som har gjort det populært at trække udgifter til arbejdsløn på alt fra rengøring til nyt tag fra på selvangivelsen. Årsagen til ordningens popularitet er netop, at den har gjort det mere attraktivt at købe hvidt frem for sort. Derfor er det også oplagt, at vi ser på, om vi kan justere ordningen og bekæmpe mere af det sorte arbejde. En mulighed er at udvide ordningen til ikke kun at gælde grønne og klimavenlige projekter, men alle former for håndværksarbejde, og jeg kan kun støtte forslaget fra Venstre om, at vi bør lade danskerne selv vælge, om de vil bruge fradraget på rengøring eller hulmursisolering. Jo færre begrænsninger, jo flere er håndværkerfradraget attraktivt for.Vi har heldigvis en ordning, som vi kan skrue på og dermed gøre det attraktivt at købe hvidt frem for sort. Jeg håber, at regeringen og Dansk Folkeparti vil gøre det, der skal til for at vende udviklingen og bekæmpe sort arbejde.