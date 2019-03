Heldigt, at det ikke er præsidentvalg

Fhv. kriminel Klaus Riskær Pedersen vil i Folketinget. Han er kendt for bedrageri i flere tilfælde, hvilket har medført en samlet fængselsstraf på fem år.

Selv betegner han straffen som en fodfejl. Han er knap så kendt for at have rådgivet adskillige virksomheder og personer til sin egen fordel. Hvis danske vælgere med denne viden stemmer på Klaus Riskær Pedersen, kan andre fx folkevalgte, efter min mening, ikke sætte sig til dommere over disse borgere.

Vi bør anerkende deres ret til at sætte deres kryds, hvor de vil, selv ved en tidligere straffefange. Dette uanset om jeg og andre vælgere finder ham uværdig til at sidde i Folketinget. Deres borgerret er vigtigere end min og andres moral. Den er selve roden i vores demokrati.

Vi andre kan så trøste os med, at han trods alt ikke er på valg til præsident som en anden Donald Trump.