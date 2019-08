Held og lykke, forsvarsminister

Læserbrev: Kære Trine Bramsen. En flot begyndelse på din mere end specielle opgave, at du med det samme var forskellige steder i forsvaret, også Hjemmeværnet, for at vise du virkeligt går ind for dit ministerium.

Imidlertid må man frygte, det ikke bliver nemt, for der er mange ting der skal fornys og forbedres, som du har været positiv overfor. Men selv om du kommer med nogle gode ideer, er vi mange, som kender historien og frygter, at du får mere end svært ved at gennemføre det, hvis du skal have "ja" fra uværdigheden parti, hvad de Radikale jo hed i min ungdom, og også de mærkelige i Enhedslisten og de gamle kommunister i SF.

Lad os imidlertid håbe det allerbedste, så vi kan blive i NATO, for Putin & Co. bryder sig bestemt ikke om "proppen i den flaske, der hedder Østersøen" - altså kongeriget Danmark! Dette fik jeg bevis for for mange år siden, da jeg fandt ud af noget, der mærkeligt nok ikke findes i historiebøgerne, at Churchill de sidste dage i april 1945 reddede os fra en ny besættelse, denne gang fra Sovjet.

Stalins admiraler ville jo gerne have os, men det opdagede MI5, den britiske efterretningstjeneste, heldigvis, og Churchill gav derfor feltmarshal Montgomery en lodret ordre om, at hans folk skulle rykke frem langs Østersøkysten, og stoppe sovjetstyrkerne, så de ikke "kom rundt om hjørnet ved Lübeck", og herop og besatte os, og man fik heldigvis stoppet dem ved Wismar.